Компания Microsoft официально одобрила способ запуска Windows 11 на компьютерах Mac на базе ARM. Компания "разрешила" использовать Parallels Desktop 18 для запуска ARM-версий Windows 11 Pro и Enterprise на компьютерах Mac на базе процессоров M1 и M2.

Однако вы не сможете запускать 32-разрядные приложения ARM, отчасти потому, что Microsoft отказывается от 32-разрядного ПО во всех сборках ARM Windows. Устройства не будут работать, если на них не установлены драйверы Windows 11 ARM.