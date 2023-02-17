Компания Microsoft официально одобрила способ запуска Windows 11 на компьютерах Mac на базе ARM. Компания "разрешила" использовать Parallels Desktop 18 для запуска ARM-версий Windows 11 Pro и Enterprise на компьютерах Mac на базе процессоров M1 и M2.
Однако вы не сможете запускать 32-разрядные приложения ARM, отчасти потому, что Microsoft отказывается от 32-разрядного ПО во всех сборках ARM Windows. Устройства не будут работать, если на них не установлены драйверы Windows 11 ARM.
Вы не сможете использовать ничего, что зависит от другого уровня виртуализации, например, приложения Android, подсистему Linux и Windows Sandbox. Также вы не сможете запустить все, что требует как минимум DirectX 12 или OpenGL 3.3.