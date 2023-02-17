Роскомнадзор допустил блокировку Twitch в России

"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной. Мы услышали, мы готовы это обсуждать. К таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, которые существуют и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это нужно оценивать и принимать взвешенные решения по итогам, мы готовы к диалогу такому, к совместной работе", - сказал он в рамках круглого стола "Осторожно: опасно! Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" в Общественной палате РФ.