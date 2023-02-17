Роскомнадзор допустил блокировку Twitch в России

Роскомнадзор не исключает возможность полной блокировки стриминговой платформы Twitch в России, однако такое решение должно быть взвешенным, с учетом всех рисков для пользователей. Об этом в пятницу сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной. Мы услышали, мы готовы это обсуждать. К таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, которые существуют и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это нужно оценивать и принимать взвешенные решения по итогам, мы готовы к диалогу такому, к совместной работе", - сказал он в рамках круглого стола "Осторожно: опасно! Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" в Общественной палате РФ.
Зайцев также напомнил, что за последние два года платформа была неоднократно привлечена к административной ответственности, суд выписал ей многомиллионные штрафы.
С 14 июля прошлого года в отношении Twitch принимаются меры за неудаление противоправной информации: поисковые системы информируют пользователей о нарушении компанией законодательства РФ. Они будут действовать до полного устранения компанией нарушений.
Американский видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Является дочерней структурой компании Amazon.