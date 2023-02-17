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9 минут назад

Россиян предупредили об опасности покупки китайских смартфонов

Ferra.ru

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по беспроводным технологиям связи и Интернету вещей Александр Сиволобов предупредил россиян об осторожности при покупке смартфонов, предназначенных для китайского рынка.

Россиян предупредили об опасности покупки китайских смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, некоторые новые модели таких брендов, как OnePlus, Realme и OPPO, предназначенные для продажи только на территории Китая, начали блокироваться за пределами родного рынка.

Сиволобов отметил, что подобная проблема потенциально может возникнуть и с устройствами Xiaomi.

Правда, продвинутые пользователи уже нашли способ решить проблему, сменив прошивку смартфона на кастомную. Но для большинства обычных покупателей этот вариант слишком сложный и несёт немало рисков, в том числе сломать прошиваемый девайс.

В связи с этим стоит быть аккуратным, покупая устройство, предназначенное для китайского рынка.

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