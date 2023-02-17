Samsung запатентовала часы со встроенным проектором

В интернете опубликовали патентную заявку Samsung, в которой описываются часы Galaxy со встроенным проектором. Изображение может проецироваться на тыльную сторону ладони пользователя.
Согласно описанию, проектор включает в себя несколько линз и светодиодных излучателей. Он сможет проецировать основной экран, фото и видео на тыльную сторону руки.
Некоторые из описанных вариантов использования включают проецирование трансляций и мультимедийного контента. Samsung также описывает, что светодиоды внутри проектора смогут регулировать свою яркость и фокусное расстояние на лету, чтобы обеспечить оптимальный просмотр.