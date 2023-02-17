Samsung запатентовала часы со встроенным проектором

В интернете опубликовали патентную заявку Samsung, в которой описываются часы Galaxy со встроенным проектором. Изображение может проецироваться на тыльную сторону ладони пользователя.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно описанию, проектор включает в себя несколько линз и светодиодных излучателей. Он сможет проецировать основной экран, фото и видео на тыльную сторону руки.