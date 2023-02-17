Древесину наделили возможностью улавливать углекислый газ

Инженеры разработали новый способ обработки древесины, который делает ее более прочной и позволяет улавливать углекислый газ из воздуха. Да, все ради экологии и будущего состояния нашей планеты.

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Углекислый газ признан одним из основных факторов, способствующих изменению климата. Одно из возможных решений заключается в сокращении в атмосфере углекислого газа путем его улавливания в конструкционных материалах.

Ученые из Университета Райса, штат Техас, использовали природные свойства древесины для повышения ее способности улавливать углекислый газ. Процесс включает в себя внедрение высокопористых микрочастиц металлоорганических каркасных структур (MOF). Этот процесс известен как делигнификация.

"Древесина состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина", - сказал Мухаммад Рахман, автор-корреспондент исследования. "Лигнин - это то, что придает древесине цвет, поэтому, когда вы удаляете лигнин, древесина становится бесцветной".