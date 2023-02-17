Oppo поможет владельцам заблокированных в России смартфонов

Добрый день! Нам очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация, мы будем рады оказать содействие в решении данного вопроса. OPPO Россия не несет ответственности за устройства OnePlus, так как они официально не представлены на российском рынке. Головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь пользователям решить эту проблему. Рекомендуем обратиться в данный сервисный центр по номеру телефона +7 (495) 118-93-26 (МСК) / +7 (812) 493-27-46 (СПБ), электронная почта mail@telemix.ru. Искренне надеемся, что данное затруднение будет разрешено после обращения в Сервисный центр. Oppo Россия