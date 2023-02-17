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23 минуты назад

Oppo пришла на помощь владельцам заблокированных в России смартфонов OnePlus 11

Ferra.ru

Пользователи в России (да и не только) столкнулись с неожиданной блокировкой китайских версий флагманов OnePlus 11. Oppo, владеющая этим брендом, хоть и не поставляет официально смартфоны OnePlus в Россию, но решила пойти пользователям навстречу.

Oppo поможет владельцам заблокированных в России смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из владельцев новенького OnePlus 11 (о чем впервые написали mobiltelefon.ru) решил обратиться напрямую к Oppo Россия, надеясь получить какую-либо информацию, либо помощь, касаемо блокировки функции звонков. Он получил следующий ответ:

Добрый день! Нам очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация, мы будем рады оказать содействие в решении данного вопроса. OPPO Россия не несет ответственности за устройства OnePlus, так как они официально не представлены на российском рынке. Головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь пользователям решить эту проблему. Рекомендуем обратиться в данный сервисный центр по номеру телефона +7 (495) 118-93-26 (МСК) / +7 (812) 493-27-46 (СПБ), электронная почта mail@telemix.ru. Искренне надеемся, что данное затруднение будет разрешено после обращения в Сервисный центр. Oppo Россия

На этом история не закончилась, потому что далее состоялся уже диалог с самим сервис-центром, где они заявили следующее:

Добрый день! В случае необходимости разблокировки вашего OnePlus, вы можете обратиться к нам. Разблокировка бесплатная. Мы перепрошьем ваше устройство. Для прошивки вы можете направить к нам аппарат через курьерскую службу. Для этого необходимо заполнить таблицу [во вложении] с данными для курьера. Если нет возможности отправить, то можно подойти в СЦ в Санкт-Петербурге или Москве. Telemix

Так что теперь, благодаря усилиям одного инициативного клиента, а также Oppo Россия, вы знаете, как можно вернуть свой OnePlus 11 в полностью рабочее состояние.

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