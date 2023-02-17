Оператор "Триколор" выпустил собственный проектор

4LED-проектор может похвастаться количеством световой энергии 600 люменов. Обеспечивается картинка в формате Full HD при минимальном затемнении. Есть также система улучшения изображения HDR10.

Проектор работает под управлением Android, интерфейс полностью русифицированный. Есть предустановленное приложение «Триколор Кино и ТВ». Также в комплекте идёт HDMI-кабель.

Устройство уже можно купить в официальном интернет-магазине оператора shop.tricolor.tv, в крупных сетях по продаже бытовой техники и электроники и на маркетплейсах по цене 49 990 рублей. Вместе с проектором покупатель получит подписку на услугу «Единый Ultra Онлайн», в которую включены более 200 каналов, 30 000 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».