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32 минуты назад

Как 300-дюймовый телевизор: оператор Триколор выпустил собственный проектор

Ferra.ru

Российский оператор Триколор выпустил видеопроектор для домашнего кинотеатра. Он способен воссоздать «экран» диагональю до 300 дюймов.

Оператор "Триколор" выпустил собственный проектор
Фото: Ferra.ruFerra.ru

4LED-проектор может похвастаться количеством световой энергии 600 люменов. Обеспечивается картинка в формате Full HD при минимальном затемнении. Есть также система улучшения изображения HDR10.

Проектор работает под управлением Android, интерфейс полностью русифицированный. Есть предустановленное приложение «Триколор Кино и ТВ». Также в комплекте идёт HDMI-кабель.

Устройство уже можно купить в официальном интернет-магазине оператора shop.tricolor.tv, в крупных сетях по продаже бытовой техники и электроники и на маркетплейсах по цене 49 990 рублей. Вместе с проектором покупатель получит подписку на услугу «Единый Ultra Онлайн», в которую включены более 200 каналов, 30 000 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

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