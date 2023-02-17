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22 минуты назад

Ученые готовят соль для ядерного реактора

Машины и Механизмы

Ученые НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ) УрО РАН изучили взаимодействие расплавленных солей LiF, NaF, KF с ядерными отходами. По их мнению, это позволит разработать эффективную технологию утилизации опасных отходов. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Journal of Physical Chemistry B.

Ученые изучили взаимодействие солей с ядерными отходами
Фото: Машины и МеханизмыМашины и Механизмы

Смесь расплавленных солей (LiF, NaF, KF) представляет собой перспективный растворитель для ядерных отходов, поскольку обеспечивает быстрое разложение радиоактивных элементов и хороший теплоотвод.

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Ученые из разных стран предлагают также варианты использования расплавленных солей с растворённым в них ураном в качестве ядерного топлива. Для разработки подобных технологий необходимо знать, как меняются вязкость и теплопроводность раствора при разных температурах.

Исследователи НИЯУ МИФИ и ИВТЭ РАН провели натурное и компьютерное моделирование этих растворов. В экспериментах они заменили радиоактивные актиноиды (торий и уран) на менее опасные лантаноиды (церий и неодим), имеющие похожие физико-химические свойства.

«При компьютерном моделировании мы использовали многомасштабный подход: сначала рассчитали параметры взаимодействия элементов раствора исходя из законов квантовой механики и затем использовали их в молекулярной динамике. В результате нам удалось добиться хорошего соответствия рассчитанных и измеренных характеристик растворов церия и неодима в расплавленных солях (в первую очередь - температурных зависимостей коэффициента самодиффузии и сдвиговой вязкости)», - рассказал молодой ученый, профессор кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) НИЯУ МИФИ Константин Катин.

К 2031 году Госкорпорация «Росатом» планирует запустить в Железногорске первый в России исследовательский жидкосолевой реактор, предназначенный для дожигания долгоживущих ядерных отходов. Разработанная методика моделирования, по мнению ученых, позволит оптимизировать процесс дожигания отходов и заменить часть дорогостоящих испытаний более дешёвыми «компьютерными экспериментами».

Наука и техника,РАН,Росатом,
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