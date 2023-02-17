В России начался ИТ-хакатон от Росмолодежи

«Самую большую ценность на ИТ-рынке представляют сыгранные и заряженные команды, объединенные единой целью. Где, как не на "Молодежном бите" можно плотно повзаимодействовать с ними. Мы находим на хакатоне и неожиданные подходы к организации командного взаимодействия, и светлые идеи, закрывающие привычные потребности новым необычным способом, и, конечно, технических звезд. Генеральное партнерство для "Ростелекома", в первую очередь, это вклад в ИТ-отрасль и те команды, которые уже сейчас создают цифровую экономику. ИТ-молодежь — это та часть рынка, которая прямо сейчас наполняет нашу страну новыми цифровыми сервисами и услугами и, мы верим и вкладываемся в многолетнее партнерство с такими талантами», — рассказал директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов.