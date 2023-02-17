Сервисные центры Apple отказывают в ремонте купленной за рубежом техники

“Если это MacBook или любой другой компьютер Apple, который корпорация не поставляла в РФ, отремонтировать его по гарантии не получится”, — подтвердили в авторизованном сервисном центре “Серсо”. А в АСЦ "Доктор Смарт" рассказали, что на данный момент услуга доступна только для тех моделей, которые были официально доставлены на территорию России.