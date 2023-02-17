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1 час назад

Власти США призвали владельцев iPhone срочно обновить ОС из-за опасной уязвимости

Газета.Ru

Министерство внутренней безопасности США опубликовало официальный релиз, в котором призывает всех граждан страны срочно обновить свои iPhone до версии iOS 16.3.1 в связи с опасными уязвимостями. Об этом сообщает Daily Mail.

Основная проблема кроется в браузерном движке Webkit для Safari — министерству внутренней безопасности известно, что уязвимостью в программе уже пытались воспользоваться злоумышленники. Другие бреши в безопасности пока не эксплуатировались хакерами, но тоже представляют собой потенциальную опасность, так как позволяют получить разрешения на доступ к устройству и выполнение произвольного кода. Отмечается, что обновиться также требуется владельцам компьютеров Mac и планшетов iPad.

Обновление операционной системы с исправлениями уязвимостей было выпущено компанией Apple в понедельник 13 февраля.

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Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что технические неисправности вынудили Apple отказаться от скорого анонса гарнитуры смешанной реальности и перенести презентацию с апреля на июнь 2023 года.

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