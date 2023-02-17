Министерство внутренней безопасности США опубликовало официальный релиз, в котором призывает всех граждан страны срочно обновить свои iPhone до версии iOS 16.3.1 в связи с опасными уязвимостями. Об этом сообщает Daily Mail.

Основная проблема кроется в браузерном движке Webkit для Safari — министерству внутренней безопасности известно, что уязвимостью в программе уже пытались воспользоваться злоумышленники. Другие бреши в безопасности пока не эксплуатировались хакерами, но тоже представляют собой потенциальную опасность, так как позволяют получить разрешения на доступ к устройству и выполнение произвольного кода. Отмечается, что обновиться также требуется владельцам компьютеров Mac и планшетов iPad.