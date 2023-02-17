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15 минут назад

Россиянам раскрыли способ разблокировать китайскую версию смартфона OnePlus 11

Газета.Ru

Российским пользователям, столкнувшимся с блокировкой китайских моделей смартфона OnePlus 11, необходимо обратиться в сервисную компанию Telemix для возвращения работоспособности устройства. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

С такой рекомендацией выступила компания «Oppo Россия», представляющая интересы бренда.

«Oppo Россия не несет ответственности за устройства OnePlus, так как они официально не представлены на российском рынке. Головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь пользователям решить эту проблему. Рекомендуем обратиться в данный сервисный центр», — говорится в официальном ответе компании.

Сообщается, что в Telemix услуги по разблокировке предоставляют бесплатно — для этого нужно передать свой смартфон вместе с курьером, либо подъехать в один из сервисных центров в Санкт-Петербурге или Москве. Там сделают перепрошивку гаджета, после чего он снова начнет работать на территории РФ.

О том, что купленные в Китае смартфоны OnePlus 11 блокируются за пределами КНР, стало известно 11 февраля. Выяснилось, что региональная блокировка активируется только при использовании SIM-карт Индии, Италии, России или Бразилии.

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