«Oppo Россия не несет ответственности за устройства OnePlus, так как они официально не представлены на российском рынке. Головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь пользователям решить эту проблему. Рекомендуем обратиться в данный сервисный центр», — говорится в официальном ответе компании.

Сообщается, что в Telemix услуги по разблокировке предоставляют бесплатно — для этого нужно передать свой смартфон вместе с курьером, либо подъехать в один из сервисных центров в Санкт-Петербурге или Москве. Там сделают перепрошивку гаджета, после чего он снова начнет работать на территории РФ.