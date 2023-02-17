В России усилили наблюдение за вечной мерзлотой

«Мы запустили сеть NB-IoT, которая идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 км и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга», — рассказал директор оператора в ХМАО и ЯНАО Дмитрий Мелихов.