В России усилили наблюдение за вечной мерзлотой

Наблюдение за состоянием вечной мерзлоты на Ямале было усилено. В регионе появился новый пункт геотехнического мониторинга на территории Восточно-Уренгойского месторождения, сообщили URA.RU аналитики компании «МегаФон».
«Мы запустили сеть NB-IoT, которая идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 км и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга», — рассказал директор оператора в ХМАО и ЯНАО Дмитрий Мелихов.
Сеть наблюдения с защищенным каналом связи состоит из термометрических кос — кабелей с датчиками температуры. Они непрерывно передают данные о температуре вечной мерзлоты на специальную цифровую платформу.
Отслеживание состояния многолетнемерзлых грунтов необходимо для капитального строительства и ведения хозяйства в российской арктической зоне. Их температура влияет на фундаменты и несущие конструкции строений. Автоматизированный мониторинг позволяет пресекать аварии на промышленных и инженерных объектах.