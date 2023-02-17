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15 минут назад

В России усилили наблюдение за вечной мерзлотой

Ura.Ru

Наблюдение за состоянием вечной мерзлоты на Ямале было усилено. В регионе появился новый пункт геотехнического мониторинга на территории Восточно-Уренгойского месторождения, сообщили URA.RU аналитики компании «МегаФон».

В России усилили наблюдение за вечной мерзлотой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы запустили сеть NB-IoT, которая идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 км и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга», — рассказал директор оператора в ХМАО и ЯНАО Дмитрий Мелихов.

Сеть наблюдения с защищенным каналом связи состоит из термометрических кос — кабелей с датчиками температуры. Они непрерывно передают данные о температуре вечной мерзлоты на специальную цифровую платформу.

Отслеживание состояния многолетнемерзлых грунтов необходимо для капитального строительства и ведения хозяйства в российской арктической зоне. Их температура влияет на фундаменты и несущие конструкции строений. Автоматизированный мониторинг позволяет пресекать аварии на промышленных и инженерных объектах.

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