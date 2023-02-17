Смартфон iPhone 15 Pro показали на эксклюзивных рендерах

Смартфон iPhone 15 Pro, выпуск которого предположительно состоится осенью 2023 года, продемонстрировали на эксклюзивных рендерах. Они были опубликованы порталом 9to5Mac, получившим изображения от неназванного источника.

Подобные рендеры Apple обычно отправляет на свои фабрики в Азии, чтобы к моменту выхода новых гаджетов уже были готовы чехлы и иные аксессуары. Опубликованные изображения демонстрируют, что внешне устройство сохранит дизайн предшественника — можно увидеть вырез под Dynamic Island, выпирающий тройной блок камер и плоские края.

Основным изменением, которое ждет пользователей Apple в текущем году, станет замена порта Lightning на USB-C — новый разъем отражен на рендере. Кроме того, можно заметить более тонкие рамки OLED-экрана нового смартфона по сравнению с моделью iPhone 14 Pro. 9to5Mac подчеркивает, что финальный внешний вид iPhone 15 Pro может претерпеть некоторые изменения к моменту выпуска, однако рендеры могут дать общее представление о внешнем виде устройства уже сейчас.