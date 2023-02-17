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8 минут назад

Frontiers in Neuroscience: сезон влияет на структуру сна, но не длительность

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Медицинского университета Шарите в Берлине выяснили, что зимой люди проводят больше времени в фазе быстрого сна. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ученые: сезон влияет на структуру сна, но не длительность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследования, в которых люди оценивали длительность своего сна самостоятельно, показали увеличение продолжительности сна зимой. В новом исследовании ученые использовали более объективные данные: длительность и качество сна измеряли с помощью полисомнографии.

Ученые проанализировали данные 188 пациентов, которые прошли полисомнографию в больнице святой Ядвиги из-за проблем со сном. Они обнаружили, что бессонница чаще диагностировалась ближе к концу года.

Несмотря на то, что пациенты находились в городской среде с низким уровнем естественного освещения и высоким уровнем светового загрязнения, их сон имел выраженные сезонные особенности. Общее время сна зимой не поменялось, но люди проводили больше времени в фазе быстрого сна: на 30 минут больше, чем летом. Известно, что быстрый сон напрямую связан с циркадными ритмами, на которые влияет изменение освещения.

Ученые считают, что их результаты необходимо будет подтвердить на здоровых людях без проблем со сном. Они предполагают, что сезонные изменения могут быть даже выраженнее у здоровой популяции.

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