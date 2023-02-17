Ученые: сезон влияет на структуру сна, но не длительность

Ученые из Медицинского университета Шарите в Берлине выяснили, что зимой люди проводят больше времени в фазе быстрого сна. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

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Исследования, в которых люди оценивали длительность своего сна самостоятельно, показали увеличение продолжительности сна зимой. В новом исследовании ученые использовали более объективные данные: длительность и качество сна измеряли с помощью полисомнографии.

Ученые проанализировали данные 188 пациентов, которые прошли полисомнографию в больнице святой Ядвиги из-за проблем со сном. Они обнаружили, что бессонница чаще диагностировалась ближе к концу года.

Несмотря на то, что пациенты находились в городской среде с низким уровнем естественного освещения и высоким уровнем светового загрязнения, их сон имел выраженные сезонные особенности. Общее время сна зимой не поменялось, но люди проводили больше времени в фазе быстрого сна: на 30 минут больше, чем летом. Известно, что быстрый сон напрямую связан с циркадными ритмами, на которые влияет изменение освещения.