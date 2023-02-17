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36 минут назад

В России составили список товаров для технологического суверенитета страны

Лера Букина

Властями РФ был сформирован перечень продукции для технологического суверенитета страны, сообщает ТАСС.

В России составили список товаров для технологического суверенитета страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о стимулирующем инструменте, который позволит снизить коэффициенты риска при кредитовании проектов по выпуску таких товаров. Благодаря данному шагу в России будет сформирован кредитный портфель в объеме 5-10 трлн рублей.

Согласно соответствующему документу, к проектам технологического суверенитета отнесли продукцию 13 видов. В частности, среди товаров авиапромышленности - гражданские самолеты, их двигатели и т.д.

К товарам автомобилестроения отнесли производство легковых и грузовых машин, в том числе беспилотных, электромобилей, к товарам медицинской промышленности - ортопедические протезы и аппараты ИВЛ, к товарам фармацевтической промышленности - противомикробные препараты, иммуномодуляторы, к товарам нефтегазового машиностроения - геологоразведочное оборудование, различные технологии по бурению скважин.

Кроме того, в список попали товары судостроения (например, морские танкеры и речные суда), химической промышленности, электроники, сельхозмашиностроения, энергетической промышленности и другие.

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