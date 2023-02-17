Ученый: повышение уровня моря затронет российские города

Таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктике угрожает таким городам России, как Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил директор Института, экологии и географии (ИЭиГ) Сибирского федерального университета (СФУ), доцент и кандидат географических наук Руслан Шарафутдинов, передает ТАСС.

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Ученый пояснил, что сибирские мегаполисы Красноярск, расположенный на 127 м выше уровня моря, или Новосибирск (86 м выше) в случае подъема Мирового океана в результате таяния ледников Антарктики не пострадают. «Есть города и даже целые государства, существование которых напрямую зависит от изменения уровня океана. В России под угрозой находятся Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону», — рассказал Руслан Шарафутдинов. По его словам, повышение уровня океана лишь на 0,3 м приведет к затоплению 70% территории Мальдивских островов.

Представитель СФУ пояснил, что соленая вода сделает непригодными к выращиванию агрокультур сельскохозяйственные поля. Руслан Шарафутдинов напомнил, что уже сейчас по сравнению с 1900 годом уровень океана повысился на 21 см, а ежегодный прирост достигает 3 мм.