В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Доцент СФУ о таянии ледника Туэйтса: повышение уровня моря затронет российские города

+1

Таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктике угрожает таким городам России, как Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил директор Института, экологии и географии (ИЭиГ) Сибирского федерального университета (СФУ), доцент и кандидат географических наук Руслан Шарафутдинов, передает ТАСС.

Ученый: повышение уровня моря затронет российские города
Фото: +1+1

Ученый пояснил, что сибирские мегаполисы Красноярск, расположенный на 127 м выше уровня моря, или Новосибирск (86 м выше) в случае подъема Мирового океана в результате таяния ледников Антарктики не пострадают. «Есть города и даже целые государства, существование которых напрямую зависит от изменения уровня океана. В России под угрозой находятся Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону», — рассказал Руслан Шарафутдинов. По его словам, повышение уровня океана лишь на 0,3 м приведет к затоплению 70% территории Мальдивских островов.

Представитель СФУ пояснил, что соленая вода сделает непригодными к выращиванию агрокультур сельскохозяйственные поля. Руслан Шарафутдинов напомнил, что уже сейчас по сравнению с 1900 годом уровень океана повысился на 21 см, а ежегодный прирост достигает 3 мм.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о новом исследовании американских и британских ученых, которые измерили скорость таяния Туэйтса. Если он будет разрушен, что уровень Мирового океана повысится на 1,5 м. Кроме того, ледник дестабилизирует соседние ледовые массы, что вызовет дальнейшее повышение воды на 3 м. В последние годы таяние Туэйтса ускорилось.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий