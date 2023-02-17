Ученый: повышение уровня моря затронет российские города

Таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктике угрожает таким городам России, как Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил директор Института, экологии и географии (ИЭиГ) Сибирского федерального университета (СФУ), доцент и кандидат географических наук Руслан Шарафутдинов, передает ТАСС.
Ученый пояснил, что сибирские мегаполисы Красноярск, расположенный на 127 м выше уровня моря, или Новосибирск (86 м выше) в случае подъема Мирового океана в результате таяния ледников Антарктики не пострадают. «Есть города и даже целые государства, существование которых напрямую зависит от изменения уровня океана. В России под угрозой находятся Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону», — рассказал Руслан Шарафутдинов. По его словам, повышение уровня океана лишь на 0,3 м приведет к затоплению 70% территории Мальдивских островов.
Представитель СФУ пояснил, что соленая вода сделает непригодными к выращиванию агрокультур сельскохозяйственные поля. Руслан Шарафутдинов напомнил, что уже сейчас по сравнению с 1900 годом уровень океана повысился на 21 см, а ежегодный прирост достигает 3 мм.
Ранее Plus-one.ru рассказывал о новом исследовании американских и британских ученых, которые измерили скорость таяния Туэйтса. Если он будет разрушен, что уровень Мирового океана повысится на 1,5 м. Кроме того, ледник дестабилизирует соседние ледовые массы, что вызовет дальнейшее повышение воды на 3 м. В последние годы таяние Туэйтса ускорилось.