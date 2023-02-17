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14 минут назад

Тайваньская MSI опередила китайские Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в Россию

Газета.Ruиещё 2

В Россию в 2022 году поставили 556 тыс. ноутбуков производства компании частично признанного государства Тайвань MSI, а также 428 тыс. устройств Huawei и 415 тыс. Lenovo, которые относятся к материковому Китаю. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

Всего в 2022 году в Россию завезли 3,38 млн ноутбуков, что на 29,6% меньше относительно показателя 2021 года. MSI поставила устройств на 16% больше по сравнению с годом до этого, Huawei на 13%, Lenovo — 12%.

Американская HP, которая в 2021 году поставила больше всего ноутбуков в Россию относительно других брендов (1,1 млн), по итогам 2022 года расположилась на четвертом месте с 377 тыс. устройств.

MSI позиционирует себя как бренд высокопроизводительных компьютеров для игр и создания контента. Также компания производит ноутбуки для бизнеса.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источника в одном из крупных дистрибуторов написала, что в России образовался профицит ноутбуков у дистрибуторов электроники, поскольку в начале 2023 года на складах скопилось более 1 млн нереализованных устройств.

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