MSI опередила Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в РФ

Тайваньский производитель электроники MSI опередил китайских вендоров Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в Россию в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

В отчете отмечается, что поставщики электроники резко увеличили ввоз ноутбуков MSI к концу года. Объемы поставок бренда выросли в шесть раз по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В итоге за 2022 год в Россию было ввезено 556 тысяч ноутбуков MSI. Поставки Huawei составили 428 тысяч устройств, Lenovo — 415 тысяч.

При этом резко сократился ввоз ноутбуков в РФ предыдущего лидера — американской HP. По итогам 2022 года компания расположилась на четвертом месте с 377 тысячами устройств. В 2021 году в Россию было ввезено 1,1 млн ноутбуков HP.