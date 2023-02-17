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14 минут назад

«Ъ»: MSI опередила Huawei и Lenovo по объему поставок в РФ ноутбуков

BFM.RU

Тайваньский производитель электроники MSI опередил китайских вендоров Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в Россию в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

MSI опередила Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В отчете отмечается, что поставщики электроники резко увеличили ввоз ноутбуков MSI к концу года. Объемы поставок бренда выросли в шесть раз по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В итоге за 2022 год в Россию было ввезено 556 тысяч ноутбуков MSI. Поставки Huawei составили 428 тысяч устройств, Lenovo — 415 тысяч.

При этом резко сократился ввоз ноутбуков в РФ предыдущего лидера — американской HP. По итогам 2022 года компания расположилась на четвертом месте с 377 тысячами устройств. В 2021 году в Россию было ввезено 1,1 млн ноутбуков HP.

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В целом в страну за год ввезено 3,38 млн устройств. Это на 29,6% меньше, чем в 2021 году.

Наука и техника,Коммерсант,
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