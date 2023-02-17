Первый за почти 30 лет запуск японской ракеты-носителя провалился

Первый за 29 лет запуск новой японской ракеты-носителя H3 завершился в пятницу неудачей, ракета не смогла оторваться от земли.

Фото: global.jaxa.jp global.jaxa.jp

Как сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе прямой трансляции, основной двигатель ракеты благополучно завелся, однако ракетные ускорители запустить не удалось.

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На пике трансляцию смотрели порядка 80 тыс. человек.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, следующая попытка запуска H3 может состояться через одну-две недели.

Изначально первый запуск H3 планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было. Впоследствии запуск переносился из-за неподходящих погодных условий с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля. Ожидалось, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени может меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. H3 должна была заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.