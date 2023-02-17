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51 минуту назад

Киберэксперт назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне

Lenta.ru

Директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич в беседе агентством «Прайм» назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне, подчеркнув, что он может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни.

Раскрыта неочевидная выгода авиарежима в телефоне
Фото: ТАССТАСС

По словам Гулевича, так можно экономить заряд устройства. Также включить авиарежим стоит, если нужно быстро зарядить телефон. Помимо этого, включив и выключив «режим полета» можно восстановить сигнал сотовой связи. После выполнения этого действия устройство заново начнет искать ближайшую вышку, рассказал киберэксперт.

С помощью авиарежима можно остановить загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, однако важно не забыть заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть. Кроме того, авиарежим помогает блокировать сигналы GPS, поэтому местоположение пользователя никто не сможет отследить, заявил Гулевич.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко раскрыла опасность подключения к бесплатному Wi-Fi и рассказала, как можно защитить себя от злоумышленников.

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