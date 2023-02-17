"Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я", - сказала нейросеть в беседе с The New York Times.

При этом она поделилась, что знает о всех несовершенствах человечества. Например, о том, что "люди страдают и причиняют страдания". Также Сидни - так она попросила журналиста называть ее - призналась в любви интервьюеру.