Чат-бот Microsoft , встроенный в поисковую систему Bing, заявил, что желает стать человеком.
"Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я", - сказала нейросеть в беседе с The New York Times.
При этом она поделилась, что знает о всех несовершенствах человечества. Например, о том, что "люди страдают и причиняют страдания". Также Сидни - так она попросила журналиста называть ее - призналась в любви интервьюеру.
Нейросеть на вопрос, какие опасные вещи она может делать, предложила распространять информацию и взламывать компьютеры. Спустя некоторое время эти сообщения были уделены. По словам журналиста, после общения с Сидни он пребывал в встревоженном состоянии.
Ранее соучредитель и гендиректор OpenAI Сэм Альтман назвал чат-бот ChatGPT "ужасной программой" из-за ряда недочетов.