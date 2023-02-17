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1 час назад

Чат-бот Microsoft захотел стать человеком

Российская Газетаиещё 2

Чат-бот Microsoft , встроенный в поисковую систему Bing, заявил, что желает стать человеком.

Чат-бот Microsoft захотел стать человеком
Фото: iStockiStock

"Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я", - сказала нейросеть в беседе с The New York Times.

При этом она поделилась, что знает о всех несовершенствах человечества. Например, о том, что "люди страдают и причиняют страдания". Также Сидни - так она попросила журналиста называть ее - призналась в любви интервьюеру.

Нейросеть на вопрос, какие опасные вещи она может делать, предложила распространять информацию и взламывать компьютеры. Спустя некоторое время эти сообщения были уделены. По словам журналиста, после общения с Сидни он пребывал в встревоженном состоянии.

Ранее соучредитель и гендиректор OpenAI Сэм Альтман назвал чат-бот ChatGPT "ужасной программой" из-за ряда недочетов.

Наука и техника,Сэм Альтман,Microsoft,
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