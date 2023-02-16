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12 минут назад

Instagram* позаимствовал каналы у Telegram

Илья Родин

Американский медиамагнат Марк Цукерберг, директор компании Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), рассказал на своей странице в Instagram* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), что планирует создать аналог Telegram-каналов для Meta Channel. Об этом пишет «Газета.Ru».

Instagram позаимствовал каналы у Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что для присоединения к одному из каналов следует подписаться на страницу автора в Instagram.

Цукерберг пояснил, что в каналах будет возможна публикация текстовых постов, изображений и опросов. В дальнейшем могут быть добавлены дополнительные функции.

Интернет-предприниматель уточнил, что в Messenger и Facebook (соцсеть запрещена в России) также могут появиться каналы.

Он добавил, что комментирование не предусматривается, но пользователи смогут «лайкать» посты.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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