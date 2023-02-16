ZTE представит на MWC необычный планшет Nubia Pad 3D

Китайская компания ZTE объявила на своей странице в Weibo, что на выставке MWC 2023 будет представлен фирменный планшет Nubia Pad 3D. Устройство получит особый дисплей, на котором можно будет наблюдать 3D-эффекты без необходимости использования специальных очков.

Фото: ZTE ZTE

Дата проведения презентации заявлена на 28 февраля. Партнером ZTE выступит компании Leia Inc. Компания заявляет, что в нем будет использована первая в мире технология распознавания глаз на базе искусственного интеллекта. Именно благодаря этой технологии будет достигаться 3D-эффект без необходимости в дополнительных аксессуарах.

Более подробные характеристики Nubia Pad 3D пока не раскрываются. Судя по фото, планшет будет оснащен портом USB-C, двумя фронтальными камерами и специальным датчиком между ними, который, вероятно, необходим для реализации 3D-эффектов.