РКК «Энергия» объявила тендер на разработку новой орбитальной станции

В техзадании указывается, что подрядчик должен будет подготовить обоснованную позицию по целевому использованию и назначению и бизнес-модели РОС в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам станции. Также ему нужно будет определить цели, назначенные РОС в контексте мировых трендов развития сегмента освоения низкой околоземной орбиты, задачи интересов РФ и текущей геополитической и социально-экономической ситуации.