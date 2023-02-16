РКК «Энергия» объявила тендер на разработку новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», разместила заказ на разработку эксплуатации Российской орбитальной станции. Соответствующие материалы появились на сайте госзакупок.
В техзадании указывается, что подрядчик должен будет подготовить обоснованную позицию по целевому использованию и назначению и бизнес-модели РОС в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам станции. Также ему нужно будет определить цели, назначенные РОС в контексте мировых трендов развития сегмента освоения низкой околоземной орбиты, задачи интересов РФ и текущей геополитической и социально-экономической ситуации.
Кроме того планируется определить оптимальную бизнес-модель РОС и ее источники финансирования, разработать рекомендации по совершенствованию механизмов взаимодействия между заинтересованными сторонами и «Энергия» по вопросам и эксплуатации станции.
Стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей. На его реализацию отводится 3,5 месяца. Заявки принимают до 27 февраля.