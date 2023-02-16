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47 минут назад

PLOS ONE: змеи не только чувствуют вибрации, но и слышат звуки

Елена Прошина

Серпентологи из Университета Квинсленда в результате исследования выяснили, что змеи могут не только чувствовать вибрации своим телом, но и слышать звуки, не имея внешнего уха. Работа ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые обнаружили, что змеи могут слышать звуки
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы доказать свою теорию, серпентологи поместили в звуконепроницаемую комнату 19 змей разных видов. Затем внутри помещения включали три звука с частотой от 0 до 450 герц. Первый звук вызывал колебания поверхности, а другие два — почвы. Змеи реагировали на все звуки.

При этом их реакция в зависимости от вида отличалась. Так, черноголовые питоны двигались в направлении источника звука, а другие, в том числе тайпаны и смертельные змеи, наоборот старались отойти от него подальше. Такое поведение животных ученые объяснили результатом их эволюционного развития.

Питоны являются крупными ночными змеями и не имеют конкурентов, поэтому они более смелые, а тайпаны, наоборот, уязвимы перед другими хищниками и предпочитают скрываться от них.

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