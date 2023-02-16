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22 минуты назад

Исследователи: мир может попасть в «петлю гибели» из-за изменения климата

Елена Прошина

Аналитики британского центра IPPR предсказали, что планета может оказаться в «петле гибели» из-за климатических изменений. Об сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что на 74-й очередной сессии ООН обсуждалась тема совместной деятельности по поддержанию глобального повышения температуры ниже 1,5°C.

Исследователи полагают, что неспособность государств справиться с климатическим и экологическим кризисом может привести к последствиям, которые бросят вызов способности общества устранять коренные причины этого кризиса, то есть, к образованию «петли гибели».

По их мнению, последствия кризисов, отсутствие возможности справиться с ними, отвлекают внимание и ресурсы от устранения его причин.

В частности, пояснили эксперты, общество обсуждает вопрос о неизбежности повышения температуры на 1,5°C, вместо того, чтобы принимать соответствующие меры к ее снижению.

Необходимы систематические усилия для устранения угроз и использования возможностей для быстрых экологических действий, вызванных углубляющимися последствиями кризиса, подчеркнули аналитики.

В противном случае мир может еще больше погрузиться в гибельную спираль ускоряющихся экологических потрясений и контрпродуктивных защитных реакций, резюмировали исследователи.

Наука и техника,Видео,ООН,
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