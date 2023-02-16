Стоимость популярного iPhone 11 опустилась в России до рекордных значений

Представленный осенью 2019 года iPhone 11 подешевел в России на рекордные 35%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что на момент презентации устройство продавали в России по цене от 60 тыс. руб. Теперь же, в феврале 2023 года, его стоимость на "Яндекс Маркете" опустилась ниже 39 тыс. руб.

iPhone 11 стал первым смартфоном компании, получившим функцию ночного режима камеры и ультраширокоугольный датчик с углом обзора в 120 градусов. Смартфон также оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina HD, чипсетом Apple A13 Bionic и биометрическим сканером Face ID.

Несмотря на то, что iPhone 11 в сентябре исполнится четыре года, компания Apple все еще поддерживает смартфон обновлениями. Устройство поступило в продажу с предустановленной системой iOS 13 и обновляется вплоть до актуальной iOS 16.3.