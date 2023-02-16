В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
17 минут назад

Обнаружен самый большой в Йоркшире след динозавра

Lenta.ru

Археолог Мари Вудс случайно обнаружила самый большой из когда-либо найденных в Йоркшире след динозавра. Результаты работы описаны в журнале Proceedings of the Yorkshire Geological Society (PYGS).

Обнаружен самый большой в Йоркшире след динозавра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, размер находки достигает практически одного метра. Его оставил гигантский плотоядный теропод времен юрского периода. Вероятнее всего, след был оставлен, когда динозавр отдыхал или присел на корточки около 166 миллионов лет назад. Тип отпечатка, учитывая его возраст, позволяет предположить, что он был оставлен динозавром, похожим на мегалозавра, с высотой бедра от 2,5 до 3 метров.

Выявить отпечаток из трех пальцев Вудс удалось в апреле 2021 года во время прогулки по побережью. После чего она сообщила об этом палеонтологу из Манчестерского университета. Команда специалистов аккуратно извлекла находку для последующего анализа и сохранения в музее и галерее Скарборо. После завершения консервации она будет выставлена на всеобщее обозрение.

Побережье Йоркшира известно тем, что на нем обнаружены тысячи следов динозавров. Это популярное место для профессиональных палеонтологов и любителей.

Ранее сотрудники Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета штата Огайо (США) воссоздали мозг и внутреннее ухо двух спинозавров, что позволило выявить новые подробности о взаимодействии этих динозавров с окружающей средой.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители