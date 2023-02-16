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43 минуты назад

VK разработала новую ленту рекомендаций по интересам пользователей

News.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала новую ленту рекомендаций, которая подстраивается под интересы пользователей. В основе ленты заложены алгоритмы машинного обучения, которые позволяют учитывать актуальность, трендовость и релевантность контента, а также его визуальную привлекательность. Через любую публикацию пользователь сможет ознакомиться с подборкой из музыки, текстов, опросов и статей при помощи одного клика по новости. Алгоритм учитывает то, какие записи чаще просматриваются, лайкаются и разворачиваются.

VK разработала новую ленту рекомендаций по интересам пользователей
Фото: Пресс-служба ВконтактеПресс-служба Вконтакте

Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок «ВКонтакте» в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента. <...> Обновленная лента «Для вас» объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя, — рассказала сотрудник CEO VK Марина Кравцова.

VK начала тестировать умную ленту еще в декабре 2022 года. Новый продукт был выпущен на часть аудитории. Разработчики в конце исследования получали обратную связь от авторов и пользователей. В итоге лента была сформирована на основе нескольких экспериментальных интерфейсов с акцентом на контент и быстрое потребление.

В «VK Музыке» ранее появились тексты песен. Новая функция доступна в обновленных версиях приложений «ВКонтакте» и «VK Музыка». Нововведение распространяется на всех пользователей — в том числе на тех, у кого нет активной подписки на сервис.

Наука и техника,Марина Кравцова,
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