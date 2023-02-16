Швейцарские ученые определили четыре класса систем, где Солнечная оказалась самой редкой. Об этом пишет 3DNews.

Так, архитектуру Солнечной системы астрономы назвали «упорядоченной», так как в ней все идет по порядку - сначала более компактные миры, после них большие.

Одним из важнейших аспектов исследований стало обнаружение признаков связи между газово-пылевыми дисками на этапе зарождения планет и последующей конфигурацией планетарной системы. Это в будущем может помочь спрогнозировать архитектуру систем.

Выяснилось, что «похожие» системы могут возникать из дисков малой массы с небольшим количеством тяжелых элементов. Такие системы, как Солнечная, возникают из дисков наибольшей массы с большим количеством тяжелых элементов. Смешанные системы возникают из дисков среднего размера.