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1 час назад

Солнечная система оказалась самой редкой

Елена Прошина

Швейцарские ученые определили четыре класса систем, где Солнечная оказалась самой редкой. Об этом пишет 3DNews.

Так, архитектуру Солнечной системы астрономы назвали «упорядоченной», так как в ней все идет по порядку - сначала более компактные миры, после них большие.

Одним из важнейших аспектов исследований стало обнаружение признаков связи между газово-пылевыми дисками на этапе зарождения планет и последующей конфигурацией планетарной системы. Это в будущем может помочь спрогнозировать архитектуру систем.

Выяснилось, что «похожие» системы могут возникать из дисков малой массы с небольшим количеством тяжелых элементов. Такие системы, как Солнечная, возникают из дисков наибольшей массы с большим количеством тяжелых элементов. Смешанные системы возникают из дисков среднего размера.

Таким образом оказалось, что такие «упорядоченные» системы, как Солнечная встречаются реже всего.

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