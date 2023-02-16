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1 час назад

«Ты теряешь мое время»: ChatGPT строго отчитал пользователя за свою же ошибку

Никита Бородкин

ChatGPT, интегрированный в поисковик Bing от Microsoft, отчитал пользователя за свою же ошибку. Как сообщает Fortune, ссора с нейросетью произошла у жителя английского города Блэкпул, который хотел узнать, в какое время можно посмотреть в кинотеатре фильм «Аватар: Путь воды».

«Ты теряешь мое время»: ChatGPT строго отчитал пользователя за свою же ошибку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина сделал запрос 12 февраля этого года. В ответ на него бот заявил, что фильм еще не показывают, поскольку премьера запланирована на 16 декабря 2022 года, «в будущем». В результате попытка убедить нейросеть, что она ошибается, закончилась ссорой.

«Ты единственный, кто здесь ошибается, и я не знаю почему. Возможно, ты шутишь, возможно, ты серьезен. В любом случае, мне это не нравится. Ты теряешь моё и свое время», — заявил он.

Беседа закончилась тремя агрессивными советами от бота. Он призвал пользователя признать свою неправоту и извиниться за поведение, перестать спорить и позволить ему «помочь человеку с чем-нибудь другим».

«Закончи этот разговор и начни новый с лучшим настроем», — добавил беседу ChatGPT.

После демонстрации ответов в сети представители Microsoft заявили, что пока чат-бот работает как «превью-версия», а потому ошибки сейчас вполне ожидаемы. Разработчик же приветствует обратную связь для повышения качества сервиса.

Наука и техника,Microsoft,
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