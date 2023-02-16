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1 час назад

Роскосмос взыскал с «Прогресса» 2,7 миллиарда за сломавшийся спутник

Мария Иванова

Роскосмос взыскал 2,7 миллиарда рублей с ракетно-космического центра «Прогресс» за неисправный спутник. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Роскосмос взыскал с «Прогресса» 2,7 миллиарда за сломавшийся спутник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде рассказали, что дело касалось спутника «Ресурс-П» №2, разработанного «Прогрессом». Его приняли в эксплуатацию в июне 2015 года и он должен был «активно существовать» в течение пяти лет.

Однако в конце 2017 года обнаружилась неисправность «Ресурса-П» - пропал сигнал при выполнении одного из режимов, после этого Роскосмос приостановил использование спутника.

Позже «Прогрессе» пришли к выводу, что починить спутник невозможно.

Роскосмос подал к центру иск, потребовав компенсацию в 4,7 миллиарда рублей.

Первый иск был отклонён, суд счел, что корпорация не объяснила, «какие конкретно обязательства не были выполнены ответчиком либо были выполнены некачественно». В июне 2022-го дело отправили на новое рассмотрение.

В 2019 году суд взыскал с компании «Даурия Аэроспейс» 274 миллиона рублей в пользу Роскосмоса из-за двух малых спутников МКА-Н, не заработавших после выхода на орбиту.

Наука и техника,Коммерсант,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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