Что значат баллы в новостях о землетрясениях,  каких значений стоит опасаться

В 1930-х годах американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил знаменитую шкалу Рихтера — теоретический концепт мощности землетрясений. Он разработал теорию для того, чтобы измерять размеры землетрясений в южной части Калифорнии при помощи сейсмографических станций. Однако по мере того, как аналогичные станции начали появляться по всему миру, специалисты обнаружили, что метод Рихтера подходит только для землетрясений определенных частот и дальностей.
Чтобы извлечь максимум пользы из растущего числа сейсмографических станций, научное сообщество разработало новую методологию, построенную на оригинальной шкале Рихтера. Она включает в себя измерения объемных и поверхностных сейсмических волн, которые соответствуют разным типам сигналов. Каждое землетрясение высвобождает специфический объем энергии, поэтому магнитуда может различаться в зависимости от данных сейсмографических станций. Средняя погрешность составляет 0,3 единицы.
Разные страны используют разные системы измерений, от 7-балльных (шкала Японского метеорологического агентства) до 12-балльных (Шкала Медведева — Шпонхойера — Карника).