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37 минут назад

Что значат баллы в новостях о землетрясениях,  каких значений стоит опасаться

Мария Иванова

В 1930-х годах американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил знаменитую шкалу Рихтера — теоретический концепт мощности землетрясений. Он разработал теорию для того, чтобы измерять размеры землетрясений в южной части Калифорнии при помощи сейсмографических станций. Однако по мере того, как аналогичные станции начали появляться по всему миру, специалисты обнаружили, что метод Рихтера подходит только для землетрясений определенных частот и дальностей.

Что значат баллы в новостях о землетрясениях, каких значений стоит опасаться
Фото: РамблерРамблер

Чтобы извлечь максимум пользы из растущего числа сейсмографических станций, научное сообщество разработало новую методологию, построенную на оригинальной шкале Рихтера. Она включает в себя измерения объемных и поверхностных сейсмических волн, которые соответствуют разным типам сигналов. Каждое землетрясение высвобождает специфический объем энергии, поэтому магнитуда может различаться в зависимости от данных сейсмографических станций. Средняя погрешность составляет 0,3 единицы.

  • От 1 до 3,5 — Едва ощутимые толчки, которые фиксируются сейсмографами, но почти не отражаются на людях. Можно почувствовать в тихих помещениях и на верхних этажах зданий.
  • От 3,5 до 5,5 — Ощутимое землетрясение. Предметы внутри помещений и на улице раскачиваются, дребезжат стекла. Колебания могут разбудить спящих людей.
  • От 5,5 до 6,0 — На зданиях появляются трещины.
  • От 6,0 до 8,0 — Повреждения построек. По стенам и штукатурке могут поползти трещины, в том числе довольно большие. Падение тяжелых предметов в квартирах, обвал карнизов и дымовых труб.
  • От 9,0 до 11 — Огромные разрушения. Обвалы зданий, широкие трещины в грунте, полное уничтожение старых построек.
  • От 11 до 12 — Полное разрушение всех построек вне зависимости от возраста и кардинальные изменения в рельефе местности.

Разные страны используют разные системы измерений, от 7-балльных (шкала Японского метеорологического агентства) до 12-балльных (Шкала Медведева — Шпонхойера — Карника).

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