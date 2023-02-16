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1 час назад

Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»

Никита Бородкин

Океанографический институт Вудс-Хоул опубликовал редкие кадры затонувшего «Титаника», снятые в 1986 году. Видеозапись появилась на YouTube-канале некоммерческой организации.

Видео было снято с помощью обитаемого подводного аппарата «Элвин» и дистанционно-управляемого «Джейсона-младшего» на глубине около 3 км под поверхностью Атлантического океана всего через несколько месяцев после того, как исследователям удалось обнаружить обломки корабля. Ролик продолжительностью в 1 час 21 минуту показывает корабль с наружной стороны.

Напомним, что британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» был крупнейшим судном в мировой истории начала прошлого века. Во время своего первого рейса через Атлантический океан он затонул, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

Наиболее известные миру кадры затонувшего судна были показаны в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Для их съемки режиссер самостоятельно совершил 12 погружений к кораблю на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» с российского научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

Наука и техника,Видео,Джеймс Кэмерон,
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