Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»

Океанографический институт Вудс-Хоул опубликовал редкие кадры затонувшего «Титаника», снятые в 1986 году. Видеозапись появилась на YouTube-канале некоммерческой организации.

Видео было снято с помощью обитаемого подводного аппарата «Элвин» и дистанционно-управляемого «Джейсона-младшего» на глубине около 3 км под поверхностью Атлантического океана всего через несколько месяцев после того, как исследователям удалось обнаружить обломки корабля. Ролик продолжительностью в 1 час 21 минуту показывает корабль с наружной стороны.

Напомним, что британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» был крупнейшим судном в мировой истории начала прошлого века. Во время своего первого рейса через Атлантический океан он затонул, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.