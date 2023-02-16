В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
16 минут назад

«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций

RT на русскомиещё 1

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций. Об этом сообщает пресс служба соцсети.

«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «ВКонтакте» продолжает масштабное обновление приложения.

Новая лента медиарекомендаций будет делать упор на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде.

В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематику контента и анализируют его на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, темами и форматами, поэтому лента является уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется.

Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах, в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий