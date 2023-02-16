Названы свойства смертельного вируса Марбург

Это редкий вирус, который вообще никогда не встречался в Европе. Он является сильно убийственным и в свое время рассматривался как потенциальный агент биологического оружия. К счастью, у таких вирусов есть общее свойство – они быстро убивают своих жертв, поэтому редко уходят из своего очага, где появляется от животных. Поэтому я не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться по поводу вируса Марбург, — считает Власов.