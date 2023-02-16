Ученые создали ИИ для отслеживания движений клеток под микроскопом

«За последние два десятилетия оптическая микроскопия значительно продвинулась вперед. Это позволяет нам изучать биологическую жизнь в мельчайших деталей как в пространстве, так и во времени. Однако подобные наблюдения крайне затруднены тем, что живые системы движутся во всех возможных направлениях и с разной скоростью», — говорит Хесус Пинеда, один из авторов разработки.