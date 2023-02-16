Ученые создали ИИ для отслеживания движений клеток под микроскопом

Ученые создали искусственный интеллект для анализа данных, получаемых с помощью микроскопа. Об этом сообщает Гетеборгский университет.
«За последние два десятилетия оптическая микроскопия значительно продвинулась вперед. Это позволяет нам изучать биологическую жизнь в мельчайших деталей как в пространстве, так и во времени. Однако подобные наблюдения крайне затруднены тем, что живые системы движутся во всех возможных направлениях и с разной скоростью», — говорит Хесус Пинеда, один из авторов разработки.
В итоге у ученых оказываются на руках огромные массивы данных, которые необходимо подвергать трудоемкой обработке.
Для решения этой проблемы ученые разработали алгоритм с элементами искусственного интеллекта, который отслеживает перемещение клеток под микроскопом. В основе алгоритма лежит нейросеть и вычислительная модель с использованием математических графов.
В результате ИИ может реконструировать путь, по которому движутся отдельные клетки или молекулы в ходе выполнения определенной биологической функции. Это означает, что исследователи могут проверить эффективность различных лекарств, в том числе, насколько хорошо они работают в качестве потенциального средства от рака
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