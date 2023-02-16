Ученые придумали эффективный способ поддержания жизни комнатных растений

«Комнатные растения важны для улучшения качества воздуха и приносят пользу психическому здоровью человека. Однако многие люди не знают, как лучше за ними ухаживать. Обычно основное внимание уделяется подкормке почвы с регулярным поливом. У многих сортов растений есть корни вдоль внешних стеблей, которые тоже нуждаются в нашем внимании. Мы хотели проверить, поглощают ли эти корни питательные вещества, и если да, то точно выяснить, сколько», – объяснили ученые.