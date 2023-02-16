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1 час назад

Ученые придумали эффективный способ поддержания жизни комнатных растений

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Ноттингемского университета считают, что проблема увядающих комнатных растений заключается в неправильной подкормке. Они предполагают, что людям нужно уделять меньше внимания корням в почве. Результаты были опубликованы в журнале Plant Cell and Environment.

Ученые придумали эффективный способ поддержания жизни комнатных растений
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторы вырастили комнатные растения, у которых есть как воздушные корни, так и корни в почве. Как оказалось, воздушные корни намного лучше усваивают азот — важный питательный компонент для растений.

«Комнатные растения важны для улучшения качества воздуха и приносят пользу психическому здоровью человека. Однако многие люди не знают, как лучше за ними ухаживать. Обычно основное внимание уделяется подкормке почвы с регулярным поливом. У многих сортов растений есть корни вдоль внешних стеблей, которые тоже нуждаются в нашем внимании. Мы хотели проверить, поглощают ли эти корни питательные вещества, и если да, то точно выяснить, сколько», – объяснили ученые.

В рамках исследования авторы изучали антуриум, чертов плющ и филодендрон – все растения были представлены в нескольких экземплярах. В одном случае ученые подкармливали смесями нитрата, аммония и глицина воздушные корни, а в другом – почвенные. Затем авторы сравнивали состояние растений.

Воздушные корни неизменно лучше усваивали азот всех трех типов, чем почвенные корни. Все три вида также лучше росли при высокой влажности, при этом воздушные корни демонстрировали наибольший прирост биомассы.

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