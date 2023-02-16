Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбука

Во время использования ноутбука необходимо следить за температурой батареи, чтобы не допускать ее резких скачков, порекомендовал киберэксперт Сергей Вакулин. В беседе с РИАМО он объяснил, что это позволит продлить жизнь гаджета. Эксперт предупредил, что скачки температуры негативно сказываются на работе батареи.

При эксплуатации ноутбука не стоит допускать резких скачков температуры при работе. Например, когда он был в квартире или доме, при комнатной температуре, а далее его начали эксплуатировать на улице, где температура, условно говоря, 10, — отметил эксперт.

По словам Вакулина, после покупки ноутбука нет необходимости полностью его разряжать. Это не отразится на сроке работы батареи, так как все устройства проходят несколько проверок, прежде чем появиться на прилавке.

Киберэксперт также подчеркнул, что необязательно отключать ноутбук от питания при полном заряде батареи. Вакулин объяснил, что внутри есть защитные механизмы. Например, они помогают при перегреве избежать возгорания за счет отключения ноутбука.