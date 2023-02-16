В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
47 минут назад

Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбука

News.ru

Во время использования ноутбука необходимо следить за температурой батареи, чтобы не допускать ее резких скачков, порекомендовал киберэксперт Сергей Вакулин. В беседе с РИАМО он объяснил, что это позволит продлить жизнь гаджета. Эксперт предупредил, что скачки температуры негативно сказываются на работе батареи.

Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбука
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При эксплуатации ноутбука не стоит допускать резких скачков температуры при работе. Например, когда он был в квартире или доме, при комнатной температуре, а далее его начали эксплуатировать на улице, где температура, условно говоря, 10, — отметил эксперт.

По словам Вакулина, после покупки ноутбука нет необходимости полностью его разряжать. Это не отразится на сроке работы батареи, так как все устройства проходят несколько проверок, прежде чем появиться на прилавке.

Киберэксперт также подчеркнул, что необязательно отключать ноутбук от питания при полном заряде батареи. Вакулин объяснил, что внутри есть защитные механизмы. Например, они помогают при перегреве избежать возгорания за счет отключения ноутбука.

Новый MacBook Air останется на процессоре M2

Аналитик Эльдар Муртазин ранее объяснил, что блокировка смартфонов для жителей России привела бы к конфликту мирового масштаба. По словам эксперта, подобное решение частных компаний создаст опасный прецедент.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители