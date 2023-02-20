Ученые ошибались: COVID-19 заставил пересмотреть теорию пандемий

Пандемия COVID-19 нанесла огромный урон человечеству, но вместе с тем заставила научное сообщество пересмотреть старые открытия. Портал NPR рассказал, как ведущие эпидемиологи сделали новое открытие.

Фото: ТАСС ТАСС

Десятилетиями ученые думали, что понимают, как именно начинаются глобальные пандемии. Центральным концептом теории выступал т.н. феномен побочного заражения. Примерно 75% новых патогенов передаются людям от животных. Зачастую это вирусы, которые циркулировали среди животных на протяжении десятков, иногда сотен лет. И в какой-то момент они «перепрыгивают» на людей.

Видео дня

Многие специалисты придерживаются мнения, что случаи побочного заражения невероятно редки: животные вирусы обычно не покидают организм-носитель. Для того, чтобы заразить человека, подобный патоген должен «выиграть в лотерею», оказавшись в нужном месте в нужное время. Кроме того, побочное заражение невозможно, если вирус не соответствует специфическим характеристикам. Иными словами, должно совпасть много факторов.

Теория побочного заражения серьезно повлияла на то, как ученые подходят к поиску новых смертельных патогенов и прогнозируют, какие из них могут вызвать пандемию в будущем. В частности, она мотивировала специалистов на поиски новых вирусов в организмах диких животных. Правительство США тратит сотни миллионов долларов на поимку летучих мышей и грызунов, каталогизацию всех вирусов, циркулирующих в их телах и анализ информации. К сожалению, это не помогло обнаружить SARS-CoV-2 до того, как заболевание распространилось по нескольким континентам.

За последние несколько лет все больше вирусологов и эпидемиологов начали сомневаться в правильности подобного подхода. Некоторые в принципе заявили, что он не работает, и начали рассуждать о другой теории. Что если тот маленький процент животных вирусов, заражающих людей, на самом деле «перепрыгивает» в организм человека гораздо чаще, чем мы думаем? Что если случаи побочного заражения достаточно распространены, чтобы их можно было отследить на людях вместо животных?

Раньше специалисты практически не изучали этот вопрос. По факту, они просто не имели необходимого оборудования и финансирования. Стандартный пакет тестов, проводящийся, например, когда человек попадает в больницу с тяжелой респираторной инфекцией, выявляет источник заражения лишь в 40% случаев. Большинство подобных обследований способно обнаружить лишь специфические, уже известные науке патогены.

Когда в Китае разгорелась эпидемия SARS-CoV-2 научное сообщество знало лишь о шести коронавирусах, способных заражать людей. SARS-CovV-1 (скорее всего) передается людям от африканских цивет, MERS — от верблюдов. Еще четыре патогена вызывают симптомы, похожие на обычную простуду, и обладают неясным происхождением. Если говорить о животных, то в мире может существовать около 1 200 уникальных коронавирусов, которые заражают огромное множество животных — от водоплавающих птиц и грызунов до приматов и летучих мышей.

Тогда эпидемиолог Грегори Грей из Техасского университета обратился к коллеге с просьбой разработать специальный диагностический инструмент, который способен обнаружить присутствие любого коронавируса в респираторной системе пациентов с пневмонией. Анализ 300 образцов, присланных из Малайзии, показал, что восемь из них (3%) заражены животными коронавирусами, которые раньше не считались человеческими патогенами. Грей выдвинул гипотезу, что инфекция передалась пациентам от собак — и дальнейшие эксперименты подтвердили этот вывод.