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1 час назад

Ученые заявили о стремительном таянии ледника Туэйтса в Антарктиде

Елена Прошина

В Западной Антарктиде в результате повышения температуры воды начал стремительно таять ледник Туэйтса, что может привести к повышению уровня Мирового океана на 3 метра. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Nature.

Ученые заявили о стремительном таянии ледника Туэйтса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как показало новое исследование, теплая вода проникает в трещины в нижней части ледника, из-за чего он тает со стремительной скоростью - 30 метров в год. Ученые очень обеспокоены этим фактом.

По их мнению, в случае если ледник растает, это может грозить повышением уровня Мирового океана на полметра. Хуже будет, если таяние Туэйтса спровоцирует таяние и соседних ледников. Их дестабилизация может грозить поднятием уровня воды уже на 3 метра.

Туэйтс называют «ледником Судного дня». Его размер равносилен размеру штата Флорида. Как выяснили ученые, за последние 200 лет он разрушался быстрее, чем ранее считалось . Каждый год его основание отступало от морского дна со скоростью 2,1 км.

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