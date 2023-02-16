Ученые заявили о стремительном таянии ледника Туэйтса

В Западной Антарктиде в результате повышения температуры воды начал стремительно таять ледник Туэйтса, что может привести к повышению уровня Мирового океана на 3 метра. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Nature.

Как показало новое исследование, теплая вода проникает в трещины в нижней части ледника, из-за чего он тает со стремительной скоростью - 30 метров в год. Ученые очень обеспокоены этим фактом.

По их мнению, в случае если ледник растает, это может грозить повышением уровня Мирового океана на полметра. Хуже будет, если таяние Туэйтса спровоцирует таяние и соседних ледников. Их дестабилизация может грозить поднятием уровня воды уже на 3 метра.