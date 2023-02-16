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56 минут назад

Космонавт Кикина рассказала об устройстве туалета на МКС

News.ru

Туалет на Международной космической станции (МКС) подключен к сжатому воздуху, рассказала российский космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она отметила, что санузел называется ассенизационно-санитарное устройство, сообщает «МК в Новосибирске».

Космонавт рассказала об устройстве туалета на МКС
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

В космосе система, позволяющая справлять свои большие и малые надобности, называется ассенизационно-санитарное устройство, — рассказала Кикина.

По словам космонавта, поступающий от человека материал оказывается в специальном накопителе. Это происходит именно за счет сжатого воздуха.

В настоящее время на борту МКС находится российский экипаж в составе Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.

Ранее Кикина рассказала об изменениях во внешности во время полета. Космонавт объяснила, что это происходит из-за процессов в сердечно-сосудистой системе и перестройки организма. Она уточнила, что лицо меняется из-за перемещения жидкости в организме и ее концентрации в голове.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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