Космонавт рассказала об устройстве туалета на МКС

Туалет на Международной космической станции (МКС) подключен к сжатому воздуху, рассказала российский космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она отметила, что санузел называется ассенизационно-санитарное устройство, сообщает «МК в Новосибирске».

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

В космосе система, позволяющая справлять свои большие и малые надобности, называется ассенизационно-санитарное устройство, — рассказала Кикина.

По словам космонавта, поступающий от человека материал оказывается в специальном накопителе. Это происходит именно за счет сжатого воздуха.

В настоящее время на борту МКС находится российский экипаж в составе Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.