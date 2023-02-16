В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Ученые нашли новый способ мутации коронавируса

InScience

Российские ученые обнаружили ранее неизвестный способ возникновения новых штаммов коронавируса. Они изучили случай продолжительного заболевания COVID-19 и выяснили, что, пребывая длительное время в одном человеке, вирус активно генерирует зловредные мутации, с помощью которых избегает T-лимфоцитов. В результате образуются варианты заболевания, устойчивые к вакцинам и естественному иммунитету. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые нашли новый способ мутации коронавируса
Фото: InScienceInScience

Организм человека использует для борьбы с коронавирусом антитела и Т-лимфоциты (белые кровяные тельца, также известные как Т-клетки). Ковид способен адаптироваться к этим защитным механизмам иммунитета. Но если процесс приспособления вируса как к естественным, так и к искусственным (выработанным после прививки) антителам разобран специалистами достаточно подробно, то способы уклонения заболевания от Т-лимфоцитов остаются малоизученными.

Видео дня

Российские исследователи решили узнать, каким образом коронавирус избегает воздействия Т-клеток. Для этого они изучили случай продолжительного течения болезни. Пациент страдал от COVID-19 на протяжении 318 дней. Вместе с этим он проходил терапию против рака, одним из побочных эффектов которой являлось подавление синтеза антител. Из-за этого единственной защитой организма остались Т-лимфоциты. Ученые обнаружили, что за это время коронавирус мутировал в организме множество раз, сделав невозможным его распознавание для Т-клеток. Специалисты также выяснили, что коронавирус приобретал новые мутации не случайно, а адаптировался под конкретный иммунитет пациента.

Сделать такие выводы получилось благодаря тому, что набор Т-лимфоцитов у каждого человека индивидуален. При попадании вируса в организм иммунная система подбирает из общего количества Т-клеток комбинацию, которая способна наиболее эффективно с ним бороться, то есть сильнее всего соответствует поверхности антигена. Эта поверхность может множество раз мутировать с течением времени, и в какой-то момент собранная комбинация перестанет успешно справляться. Составить новую может быть очень затруднительно для организма. В итоге вариант заболевания, которому иммунитет не способен противостоять внутри одного человека, становится очень стойким и, выйдя за пределы конкретного организма, может вызвать новую волну заражения.

«Пока трудно судить, насколько этот потенциально возможный класс мутантных штаммов представляет опасность, но мы постараемся в этом разобраться в будущих исследованиях», — рассказал один из авторов исследования Георгий Базыкин из Сколтеха.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители