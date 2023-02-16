Ученые нашли новый способ мутации коронавируса

Российские ученые обнаружили ранее неизвестный способ возникновения новых штаммов коронавируса. Они изучили случай продолжительного заболевания COVID-19 и выяснили, что, пребывая длительное время в одном человеке, вирус активно генерирует зловредные мутации, с помощью которых избегает T-лимфоцитов. В результате образуются варианты заболевания, устойчивые к вакцинам и естественному иммунитету. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Фото: InScience InScience

Организм человека использует для борьбы с коронавирусом антитела и Т-лимфоциты (белые кровяные тельца, также известные как Т-клетки). Ковид способен адаптироваться к этим защитным механизмам иммунитета. Но если процесс приспособления вируса как к естественным, так и к искусственным (выработанным после прививки) антителам разобран специалистами достаточно подробно, то способы уклонения заболевания от Т-лимфоцитов остаются малоизученными.

Видео дня

Российские исследователи решили узнать, каким образом коронавирус избегает воздействия Т-клеток. Для этого они изучили случай продолжительного течения болезни. Пациент страдал от COVID-19 на протяжении 318 дней. Вместе с этим он проходил терапию против рака, одним из побочных эффектов которой являлось подавление синтеза антител. Из-за этого единственной защитой организма остались Т-лимфоциты. Ученые обнаружили, что за это время коронавирус мутировал в организме множество раз, сделав невозможным его распознавание для Т-клеток. Специалисты также выяснили, что коронавирус приобретал новые мутации не случайно, а адаптировался под конкретный иммунитет пациента.

Сделать такие выводы получилось благодаря тому, что набор Т-лимфоцитов у каждого человека индивидуален. При попадании вируса в организм иммунная система подбирает из общего количества Т-клеток комбинацию, которая способна наиболее эффективно с ним бороться, то есть сильнее всего соответствует поверхности антигена. Эта поверхность может множество раз мутировать с течением времени, и в какой-то момент собранная комбинация перестанет успешно справляться. Составить новую может быть очень затруднительно для организма. В итоге вариант заболевания, которому иммунитет не способен противостоять внутри одного человека, становится очень стойким и, выйдя за пределы конкретного организма, может вызвать новую волну заражения.