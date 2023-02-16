Ученые нашли новый способ мутации коронавируса

Российские ученые обнаружили ранее неизвестный способ возникновения новых штаммов коронавируса. Они изучили случай продолжительного заболевания COVID-19 и выяснили, что, пребывая длительное время в одном человеке, вирус активно генерирует зловредные мутации, с помощью которых избегает T-лимфоцитов. В результате образуются варианты заболевания, устойчивые к вакцинам и естественному иммунитету. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Организм человека использует для борьбы с коронавирусом антитела и Т-лимфоциты (белые кровяные тельца, также известные как Т-клетки). Ковид способен адаптироваться к этим защитным механизмам иммунитета. Но если процесс приспособления вируса как к естественным, так и к искусственным (выработанным после прививки) антителам разобран специалистами достаточно подробно, то способы уклонения заболевания от Т-лимфоцитов остаются малоизученными.
Российские исследователи решили узнать, каким образом коронавирус избегает воздействия Т-клеток. Для этого они изучили случай продолжительного течения болезни. Пациент страдал от COVID-19 на протяжении 318 дней. Вместе с этим он проходил терапию против рака, одним из побочных эффектов которой являлось подавление синтеза антител. Из-за этого единственной защитой организма остались Т-лимфоциты. Ученые обнаружили, что за это время коронавирус мутировал в организме множество раз, сделав невозможным его распознавание для Т-клеток. Специалисты также выяснили, что коронавирус приобретал новые мутации не случайно, а адаптировался под конкретный иммунитет пациента.
Сделать такие выводы получилось благодаря тому, что набор Т-лимфоцитов у каждого человека индивидуален. При попадании вируса в организм иммунная система подбирает из общего количества Т-клеток комбинацию, которая способна наиболее эффективно с ним бороться, то есть сильнее всего соответствует поверхности антигена. Эта поверхность может множество раз мутировать с течением времени, и в какой-то момент собранная комбинация перестанет успешно справляться. Составить новую может быть очень затруднительно для организма. В итоге вариант заболевания, которому иммунитет не способен противостоять внутри одного человека, становится очень стойким и, выйдя за пределы конкретного организма, может вызвать новую волну заражения.
«Пока трудно судить, насколько этот потенциально возможный класс мутантных штаммов представляет опасность, но мы постараемся в этом разобраться в будущих исследованиях», — рассказал один из авторов исследования Георгий Базыкин из Сколтеха.