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1 час назад

Ученые выяснили, что 63% выпущенных из неволи хищников не размножаются в дикой природе

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Оксфордского университета выяснили, какие факторы влияют на успех выпуска животного в дикую природу. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.

63% выпущенных из неволи хищников не размножаются в дикой природе
Фото: Polona Bartol/University of OxfordPolona Bartol/University of Oxford

Исследователи проанализировали данные почти 300 релокаций крупных хищников в дикую природу в период с 2007 по 2021 годы. За последние годы успех таких мероприятий значительно вырос: 66% животных прожили в дикой природе более шести месяцев. Число рожденных в неволе хищников, которые смогли выжить в дикой природе, выросло в два раза. Тем не менее они все еще приспосабливаются хуже, чем рожденные в дикой природе.

Ключевые факторы, которые повышали выживаемость хищников, включали более молодой возраст животных и наличие периода акклиматизации. Постепенный выпуск в дикую природу повышал шансы на успех в 2,5 раза.

Всего ученые изучили животных из 22 стран на пяти континентах, среди которых было 18 различных видов, включая медведей, гиен, больших кошек и диких собак.

Самыми успешными оказались гривистые волки, пумы и оцелоты, которые успешно приживались в дикой природе почти в 100% случаев. Видами с самыми низкими показателями успеха (около 50%) были африканские львы, бурые гиены, гепарды, иберийская рысь и волки.

При этом только 37% выпущенных из неволи животных находят себе пару и/или рождают детеныша в новой среде обитания. Это свидетельствует о сложности адаптации животных и подчеркивает важность защиты уже существующих местообитаний.

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