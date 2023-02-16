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14 минут назад

В России рассказали о разработке США средств, способных выводить из строя спутники РФ

ТАСС

Соединенные Штаты работают над малыми боевыми космическими средствами, которые будут способны выводить из строя российские космические аппараты. Об этом сообщил в четверг начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

В России рассказали о разработке США средств, способных выводить из строя спутники РФ
Фото: © АО "Российские космические системы"© АО "Российские космические системы"

"Разрабатываются, а некоторые образцы разработаны и проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и выведение его из строя", - заявил он в рамках круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам, посвященного 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ) и проблеме милитаризации космоса.

По словам Нестечука, закрытая в 1993 году американская программа де-факто продолжает свое существование и по сей день. "Программа СОИ не завершена, она продолжается в других трансформациях и позициях", - заявил он.

Наука и техника,Совет Федерации,
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