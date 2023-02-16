Инсайдер: Apple представит VR/AR-гарнитуру в июне

Марк Гурман из Bloomberg рассказал об очередных изменениях в планах Apple. Компания решила отложить дебют своего первого устройства дополненной реальности.

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Если изначально ожидалось, что девайс анонсируют уже в апреле, а в июне, в рамках WWDC 2023, проведут демонстрацию, то теперь расклад иной. Apple проведёт и анонс, и показ возможностей гарнитуры одновременно, в июне.

По словам Гурмана, задержка связана с недостатками программного и аппаратного обеспечений.