В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту

WhatsApp обновила приложение для Android, добавив несколько интересных функций

Разработчики WhatsApp обновили свою Android-версию приложения — теперь актуальная версия имеет номер 2.23.3.77.

Разработчики WhatsApp обновили приложение для Android
© Ferra.ru

Апдейт может похвастаться целым рядом новых функций, призванных повысить удобство пользователей. Одним из них является возможность добавления подписей к изображениям и документам при их отправке.

Прочие функции включают поддержку более длинных тем и описаний групп, что позволяет пользователям лучше описывать свои группы. Вместе с тем увеличился лимит на отправку изображений и видео.

Свежее обновление WhatsApp для Android также включает функцию создания персонализированного аватара, которого можно использовать для стикеров и фотографий профиля. Получить доступ к этой функции можно в меню «Настройки», перейти там в подпункты «Аватар» и «Начать работу».

Отметим, что обновление привносит исправление ошибок и улучшение производительности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители