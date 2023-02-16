800-метровый аполлон: что за астероид сегодня приблизился к Земле

16 февраля астероид 199145 (или 2005 YY128) проходит сближение с Землей. Его диаметр примерно равен 500-800 метрам, а минимальное расстояние до нашей планеты составляет 4,6 млн километров. Что это за астероид, откуда взялась двойная нумерация, может ли он угрожать Земле, сколько километров составит размер его кратера при падении на Землю – «Газете.Ru» рассказал руководитель Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Фото: Снимок получен А. Ивановым в обсерватории КубГУ Снимок получен А. Ивановым в обсерватории КубГУ

Первоначально астероид 199145 (2005 YY128) был открыт в 2005 году – именно на это указывает его временное обозначение, записанное в скобках. Такое двойное «имя» возникает из-за выработанных астрономами правил каталогизации небесных тел.

Видео дня

«Когда астероид, сближающийся с Землей, наблюдается во второй раз (находится во второй оппозиции), он получает постоянный номер – в данном случае это 199145. В дальнейшем первооткрыватели тела имеют право присвоить ему более лиричное название: из мифологии, в честь географического объекта или человека, за исключением ныне живущих», – поясняет Воропаев.

Постоянный номер астероиду нельзя присвоить сразу – это связано с погрешностью при определении его орбиты. Большинство астероидов весьма тусклы, и потому доступны для наблюдения лишь во время оппозиции (или противостояния) – когда Земля находится между Солнцем и искомым небесным телом. В этот момент он хорошо освещен, находится близко к нашей планете, а наблюдателя не «ослепляет» яркая звезда. Затем астрономы теряют астероид из виду и период наблюдения оказывается слишком коротким, чтобы точно определить орбиту. С аналогичной проблемой столкнется человек при попытке понять точное направление линии по двум точкам, расположенным вплотную друг к другу. Поэтому, чтобы не вносить в каталог неточные данные, тело добавляют в него лишь после второй серии наблюдений при следующей оппозиции – которая происходит прямо сейчас.

astro.vanbuitenen.nl

199145 (2005 YY128) является околоземным астероидом, – но это не значит, что он постоянно находится рядом с Землей или ее орбитой при вращении вокруг Солнца. Орбита этого астероида пересекает орбиту Земли, из-за чего его относят к классу аполлонов, которые потенциально несут опасность для человечества. При этом перигелий 199145 (ближайшая к Солнцу точка орбиты) находится в районе орбиты Меркурия, а апогелий (наиболее удаленная от Солнца точка небесного тела) – между орбитами Марса и Юпитера, то есть, траектория его движения напоминает вытянутый эллипс, по которому он совершает полный оборот приблизительно за два года или 774 дня.

Информации о составе астероида и его строении в данный момент нет, и даже его диаметр известен приблизительно – 500-800 метров. Это из-за того, что с земных телескопов (за исключением, может быть, самых крупных) он выглядит как точечный источник света, – то есть, не обладает угловым размером, а лишь яркостью.

«Из-за этого оценка размера астероида сильно варьируется. Мы видим его усредненную яркость и оцениваем размер исходя из среднего альбедо (отражающей способности) подобных тел.



При этом, среднее альбедо – это «средняя температура по больнице». Некоторые астероиды бывают очень темными, почти угольно черными, как углистые хондриты. Астероиды группы Весты напротив, почти белые и очень яркие. В итоге астрономы исходят из того, что неизвестное им тело примерно «серое», и именно расчет по этой методологии указывает, что размер 199145 приблизительно равен 800 метрам», – поясняет астроном.

Если же астероид, не «серый», а «белый», то считается, что его размер — в районе 400 метров, а если темный – то может достигать километра.

Этот диаметр считается весьма большим для астероидов подобного класса, – всего их должно быть несколько тысяч среди тех, что сближаются с Землей. Падение такого тела на Землю будет крупной катастрофой, сравнимой со взрывом мощного термоядерного устройства. Для сравнения, девятнадцатиметровый и рыхлый Челябинский метеорит смог повыбивать окна и повредить крыши за счет одной лишь ударной волны, возникшей из-за гиперзвукового движения в атмосфере.

Калькулятор расчета урона от астероида, созданный Имперским колледжем Лондона в ознакомительных целях, указывает на мощность порядка 55 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте, если бы нынешнее сближение завершилось падением на осадочные горные породы Земли.

Это примерно в тысячу раз превышает мощность «Царь-бомбы», испытанной в 1961 году на Новой Земле. Диаметр кратера после падения достиг бы 10-14 километров, а сейсмические волны, подобные землетрясению, разрушили бы непрочные здания даже на расстоянии 100 километров от точки падения.

Снимок получен А. Ивановым в обсерватории КубГУ

Однако расчеты показывают, что в обозримом будущем 199145 не будет угрожать Земле.

«Предварительные расчеты показали, что в обозримом будущем – примерно 200 лет (дальше не заглядываем) – опасного сближения с Землей не предвидится. Более того, нынешнее сближение на 4,6 млн километров является самым тесным. Так, в 2029 году, совершив три оборота, 199145 приблизится к Земле на 8,9 млн километров, в 2059 году – на 7 млн. Все остальные будут гораздо более дальними», – рассказал Воропаев.

Чтобы рассчитать судьбу этого астероида на тысячи и миллионы лет, потребуется пронаблюдать его еще как минимум в нескольких оппозициях, чтобы каждое новое наблюдение уменьшало погрешность в оценке траектории. Это же позволит более точно ответить, как образовался 199145. На нынешней орбите он находится, вероятно, многие сотни миллионов лет, но потенциально он мог образоваться миллиарды лет назад в молодой Солнечной системе. Кроме того, на его движение влияют негравитационные факторы, например, эффект Ярковского. Так астрономы называют слабую реактивную тягу, возникающую из-за неравномерного нагрева: одна из сторон получает тепло от Солнца и после поворота в другую сторону испускает фотоны в пространство. Этот эффект очень слабый, но существенно меняет орбиту при воздействии в течение миллионов лет.