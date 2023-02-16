Новый MacBook Air останется на процессоре M2

Последние недели по Сети активно ходят слухи о новом MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем. Источники сообщали, что это также будет первый ноутбук бренда, в основу которого ляжет неанонсированный процессор Apple M3.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же появилось свежее сообщение от DigiTimes, в котором утверждается — долгожданный MacBook Air 15” не получит новейшую SoC M3. Работать устройство будет на всё той же платформе M2, которая уже лежит в основе актуальной модели MacBook Air 2022.

Напомним, что ранее инсайдеры заявляли, что анонс увеличенного лэптопа от Apple состоится уже в апреле. Учитывая, что купертиновцы любят проводить «ноутбучные» презентации весной, утечка звучит правдоподобно.