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37 минут назад

Хорошего понемножку: новый MacBook Air получит увеличенный дисплей, но процессор останется старым

Ferra.ru

Последние недели по Сети активно ходят слухи о новом MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем. Источники сообщали, что это также будет первый ноутбук бренда, в основу которого ляжет неанонсированный процессор Apple M3.

Новый MacBook Air останется на процессоре M2
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же появилось свежее сообщение от DigiTimes, в котором утверждается — долгожданный MacBook Air 15” не получит новейшую SoC M3. Работать устройство будет на всё той же платформе M2, которая уже лежит в основе актуальной модели MacBook Air 2022.

Напомним, что ранее инсайдеры заявляли, что анонс увеличенного лэптопа от Apple состоится уже в апреле. Учитывая, что купертиновцы любят проводить «ноутбучные» презентации весной, утечка звучит правдоподобно.

При этом сетевые источники практически в унисон утверждают, что свежие MacBook Air останутся в прежнем дизайне.

Наука и техника,Apple,
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